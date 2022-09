Gelbhaubenkakadus sind ziemlich schlaue Vögel.

Um an Futter zu kommen, lassen sie sich einiges einfallen, und sie sind sehr gut darin, sich Tricks von ihren Artgenossen abzugucken. In der australischen Stadt Sydney haben Kakadus gelernt, Mülltonnen aufzuklappen und darin nach Essbarem zu suchen. Wie ein Verhaltensforschungsteam vergangenes Jahr zeigen konnte, breitete sich diese Fertigkeit unter Kakadus nach und nach in 44 Vororte der Stadt aus.

Jetzt hat das Team untersucht, mit welchen Mitteln Menschen vor Ort versuchen, die Vögel davon abzuhalten, die Tonnen aufzumachen: Deckel werden mit Steinen oder Wasserflaschen beschwert, mit Seilen festgezurrt oder Scharniere mit Stöcken oder Turnschuhen blockiert.

Das Forschungsteam fand raus: Die Kakadus lernten, etliche Strategien zu umgehen. Und ebenso wie Vögel von Artgenossen Wissen übernehmen, schauen sich auch Menschen erfolgreiche Abwehrstrategien aus der eigenen Nachbarschaft ab.

Wer am Ende den Wettstreit um die Mülltonnen gewinnen wird, das wird das Team auch in den kommenden Jahren noch weiter untersuchen.