Räudig kommt von Räude: einer Milbenerkrankung, die unter anderem Hunde befallen kann - aber zum Beispiel auch Wombats.

Die leben in Australien in unterirdischen Höhlen, die sie alle vier bis zehn Tage wechseln. Das läuft wie so eine Art Wohnungstausch, denn die Tiere bauen sich nicht jedes Mal ein neues Zuhause, sondern ziehen einfach in den Bau anderer Wombats. Doch das begünstigt offenbar die Übertragung der Räude, wie Forschende im Fachmagazin SN Applied Sciences schreiben.

Für ihre Untersuchung haben sie einen ferngesteuerten Roboter namens Wombot in 30 verschiedene Wombat-Baue in Tasmanien geschickt. Die Unterschlüpfe sind normalerweise schwer zu untersuchen, weil sie mehrere Dutzend Meter lang sein können und es darin oft enge Kurven und steile Abschnitte gibt. Mit dem Roboter konnten sich die Forschenden per Videokamera in den Bauen umsehen und die Temperaturen messen - ohne dabei die Baue zu zerstören.

Dabei stellten sie fest, dass die durchschnittliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Behausungen der Wombats ziemlich gute Bedingungen für das Überleben der Räude übertragenden Milben boten.

Weil die Untersuchung nur in 30 Wombat-Bauen und zeitlich begrenzt im letzten September gemacht wurde, wollen die Forschenden die Untersuchung fortsetzen.