In Australien läuft eine Diskussion darüber, wie das Land mit seinen Kängurus umgehen soll.

Die Tiere haben sich nämlich in den letzten Jahren so stark vermehrt, dass die Nahrung knapp werden könnte und Kängurus massenweise verhungern könnten. Zuletzt hatte es viel Regen und dadurch viel Nahrung für Kängurus gegeben. Deshalb könnte ihre Population auf über 60 Millionen Tiere anwachsen, das wären mehr als doppelt so viele wie nach mehreren Dürren vor rund zwanzig Jahren.

Kängurus sind in Australien zwar geschützt, aber die am weitesten verbreiteten Arten sind nicht vom Aussterben bedroht. Mit einer Genehmigung dürfen sie in den meisten Teilen des Landes gejagt werden. Auch wenn es Kritik an der kommerziellen Tötung von Kangurus gibt, schlagen selbst Tierschützer vor, die Populationen durch Jagd zu verkleinern und ihr Fleisch und Leder zu nutzen. Das Argument: So könnten Probleme durch Futtermangel bei der nächsten Dürre verhindert werden. Eine Expertin der University of New South Wales sagt, dass während der letzten Dürre in manchen Gegenden bis zu 90 Prozent der Kängurus gestorben sind.