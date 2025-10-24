Die australische Heard Insel liegt mehr als anderthalbtausend Kilometer nördlich der Antarktis - sie ist ein Brutgebiet für Pinguine, Vögel und See-Elefanten.

Jetzt sind dort hunderte tote See-Elefanten-Babys gefunden worden - und der vermutliche Grund macht den Behörden Sorgen. Australische Forschende haben die toten Jungtiere entdeckt und Anzeichen dafür gefunden, dass sie an der Vogelgrippe gestorben sein könnten. Das hat das australische Agrarministerium gesagt - und auch betont, dass das gerade aber noch nicht bestätigt ist. Proben der toten Tiere müssen erst mit dem Forschungsschiff für Tests nach Australien gebracht werden - und das wird Mitte November sein.

Wenn sich der Fund bestätigt, wäre es das erste Mal, dass die Vogelgrippe auf australischem Gebiet auftaucht. Bisher ist es der letzte Kontinent der Welt, der noch frei von dem Virus ist, weil Australien nicht auf der üblichen Flugroute von Zugvögeln liegt.