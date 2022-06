Schlechte Laune, Rumgeschnautze und miese Bedienung: In Australien sorgt dieses Konzept in der Gastronomie gerade für Aufregung. Eine Burger-Kette will mit der Idee weltweit expandieren.

Und so sieht das aus: Man setzt sich an den Tisch und wird erst mal ignoriert. Wer reserviert hat, muss extra lange warten, die Speisekarten werden einem lustlos zugeworfen und man wird man von rotzigen Kellnerinnen und Kellnern angepöbelt. Filialen in mehreren australischen Städten Das hat offenbar nicht nur in Sidney Erfolg. Dort wurde letztes Jahr der erste Laden mit diesem Konzept eröffnet. Inzwischen gibt es schon Filialen in mehreren australischen Städten und auch in Großbritannien. Weitere Standorte sind in den USA, Kanada und Neuseeland geplant. Im Netz gab es aber auch viel Kritik an der Pöbel-Idee. Leute sprachen von Geldverschwendung und einer Atmosphäre, in der sie selbst nicht essen möchten.