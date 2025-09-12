Den Deutschen Umweltpreis gibt es dieses Jahr unter anderem für den Kampf gegen das Rosten.

Denn Rost verursacht jedes Jahr Milliardenschäden in Deutschland. Damit Stahl nicht rostet, wird er zum Beispiel verzinkt. Eine Firma aus Gelsenkirchen, im Ruhrgebiet, setzt dafür auf ein Verfahren, das Ressourcen und Energie einspart. Ihre Zinkschichten enthalten zusätzlich Aluminium und sind deutlich dünner, bei gleicher Schutzwirkung. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat deshalb zwei Mitglieder der Geschäftsführung von ZINQ als Preisträger ausgewählt.

Außerdem geht der Umweltpreis an die Klimaforscherin Sonia Seneviratne. Sie untersucht an der ETH Zürich, wie sich Bodenfeuchte, Pflanzen und Atmosphäre gegenseitig beeinflussen. Seneviratne ist auch Vizepräsidentin beim Weltklimarat IPCC.

Der Deutsche Umweltpreis ist mit 500.000 Euro dotiert und wird jährlich für entscheidende und vorbildliche Leistungen im Umweltschutz vergeben.