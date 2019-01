In Australien wird jedes Jahr Ende Januar ein offizieller "Australier des Jahres" gewählt - und zwar am Nationalfeiertag übermorgen.

Offiziell sind acht Menschen für die Auszeichnung nominiert, darunter der Sportler Kurt Fearnley, der mehrere Medaillen bei den Paralympics gewonnen hat. Außerdem steht auch einer der Helfer auf der Liste, die an der Rettung eines thailändischen Jugend-Fußballteams aus einer Höhle beteiligt war. Der "Australian of the Year" Award wird seit 1960 vergeben - an Leute, die einen bedeutenden Beitrag zur australischen Gemeinschaft geleistet haben. Zu den früheren Gewinnern gehören Ärzte, Sportler und Schauspieler, zum Beispiel Paul Hogan aus den "Crocodile Dundee"-Filmen.