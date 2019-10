Es geht um den Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö und sein Verhalten im vergangenen Weltcup-Winter. Da hatte er bei einem Verfolgungsrennen in den USA beim letzten Stehendschießen nur vier Patronen abgefeuert, was nicht erlaubt ist und zur Disqualifikation hätte führen müssen. Durch einen Kommunikationsfehler war die Info aber nicht zur Rennjury durchgedrungen und Bö landete am Ende ganz normal auf Platz 4.

Der Sportler allerdings machte die Jury direkt auf den Fehler aufmerksam und verzichtete damit auf ungerechtfertigte 43 Weltcup-Punkte und 7000 Euro Preisgeld. Für diese Ehrlichkeit gab es vom European Fair Play Movement jetzt eine Auszeichnung für sportlich faires Verhalten.