Die Nobelpreise für dieses Jahr sind jetzt alle bekannt und damit steht auch fest: Unter den Geehrten ist nur eine Frau.

Solche Verhältnisse könnte es in Zukunft weiter geben. Denn das Nobelpreiskomitee schließt eine Quote für das Geschlecht oder auch die ethnische Zugehörigkeit bei der Auswahl weiter aus. Der Leiter des Komitees, Göran Hansson, nannte es in einem Interview traurig, dass es nur so wenige Preisträgerinnen gibt. Dies spiegele die ungerechten Bedingungen der Gesellschaft wider – und dagegen gebe es noch viel zu tun. Bei den Nobelpreisen soll es allerdings nach den Worten Hanssons um wichtige Entdeckungen gehen und nicht um Geschlecht oder Ethnie.

Der Nobelpreis wurde in den 120 Jahren seiner Geschichte nur 59. Mal an Frauen verliehen, das entspricht etwa sechs Prozent der Fälle.