Auto fahren, ohne die praktische Führerscheinprüfung gemacht zu haben - in Irland ist das anscheinend nicht so ein großes Problem.

Die Zeitung Irish Times berichtet, dass rund 30.000 Menschen nur mit einer sogenannten "learner permit" unterwegs sind - und zwar teilweise schon seit 14 Jahren. Das zeigen wohl Daten der irischen Verkehrssicherheitsbehörde. Diese Anfangs-Fahrerlaubis kriegt, wer die theoretische Fahrprüfung bestanden hat. Damit darf man zwar fahren - aber nur in Begleitung.

Eigentlich gilt diese "learner permit" zwei Jahre, sie kann aber anschließend verlängert werden - und das haben anscheinend in den letzten Jahrzehnten einige Menschen ausgenutzt. Irlands Regierung will jetzt dafür sorgen, dass Fahranfängerinnen und -anfänger nicht mehr so einfach mehrmals ihre "learner permit" verlängern können.