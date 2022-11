Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland trotz Krise weiter auf einem guten Weg ist.

Der Grund: Auf den Autobahnen sind weiter viele LKW unterwegs. Laut Statistikbehörde waren es im Oktober sogar 0,7 Prozent mehr Fahrten als im Vormonat - Saisoneffekte sind da schon rausgerechnet. Das Bundesamt leitet aus der LKW-Fahrleistung frühe Hinweise darauf ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Denn: Wirtschaftliche Aktivität erzeuge und benötige Verkehrsleistungen.

Viele LKW im Süden und Westen, weniger im Osten

Allerdings ist die Wirtschaftsentwicklung nach diesem Indikator in Deutschland sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nahm die Fahrleistung von LKW deutlich zu, in Sachsen und Niedersachsen ging sie zurück.

Berücksichtigt werden für die Statistik große Lastwagen, die auf deutschen Autobahnen mautpflichtig sind - also LKW mit mindestens vier Achsen.