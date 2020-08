Jüngere und Ältere haben die unsichersten Autos

Die jüngsten und ältesten Autofahrer fahren die gefährlichsten Autos. Das gilt nach einer neuen Auswertung zumindest im US-Bundesstaat New Jersey.

Forschende haben dort Daten zu Unfällen zwischen 2010 und 2017 ausgewertet. Sie wussten schon vorher, dass Fahranfänger und Fahrer ab 65 am häufigsten in schwere Unfälle verwickelt werden. Jetzt konnten sie zeigen, dass beide Gruppen auch noch besonders oft in Autos unterwegs sind, die alt und unsicher sind. Das heißt, wenn man damit einen Unfall hat, ist das Risiko besonders hoch, schwer verletzt zu werden oder zu sterben. Die Autos haben zum Beispiel keine elektronische Stabilitätskontrolle, die wichtig ist, um die Kontrolle über den Wagen zu behalten, in Kurven oder auf glatten Straßen. Außerdem gibt es oft zu wenige Airbags.

Die Forschenden rufen alle Autofahrer dazu auf, die sichersten Wagen zu fahren, die sie sich leisten können. Autos mit ausreichendem Sicherheitsstandard bekomme man mittlerweile für unter 7.000 Dollar.