Der internationale Verband für Robotik hat eine Übersicht dazu veröffentlicht, wie viele Roboter in Fabriken eingesetzt werden, gemessen an der Zahl der Beschäftigten. Daran lässt sich ablesen, wie automatisiert die Industrie ist. Die Zahlen sind für 2021.

Südkorea hat die meisten Industrieroboter

Auf Platz eins kommt Südkorea. Dort gibt es pro 10.000 Beschäftigte 1000 Industrie-Roboter. Danach kommen Singapur und Japan, und auf Platz Vier kommt Deutschland. Hier kommen auf 10.000 Beschäftigte knapp 400 Roboter.

In Asien ist ihre Zahl in den letzten fünf Jahren um fast 20 Prozent gestiegen, in Europa und Amerika jeweils um 8 Prozent. Weil China zuletzt massiv in Automatisierung investiert hat, liegt China jetzt zum ersten Mal vor den USA.