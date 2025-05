Tesla hat versucht, "Robotaxi" für sich als Markennamen schützen zu lassen.

Doch das US-Patentamt hat den Antrag zurückgewiesen. Begründung: Das Wort wird schon allgemein auch von anderen Firmen genutzt, um selbstfahrende Autos für Personentransporte zu bezeichnen. Dafür verweist das Patentamt auch auf Wikipedia.

Tesla versucht es parallel auch mit Markenrechten für einen anderen Begriff - "Cybercab". Unter dem Namen hatte Firmen-Chef Elon Musk im Oktober einen autonom fahrenden Prototypen vorgestellt. Auch hier kommt vom US-Patentamt Widerstand - es hat die Antragsbearbeitung erst mal ausgesetzt, weil es Verwechslungsgefahr mit anderen ähnlichen Anmeldungen sieht.

Generell gibt es Zweifel an Musks Ankündigungen von Teslas Robotaxis oder Cybercabs. Ein Punkt ist, dass er sich nur auf Kameras in den Wagen verlassen will und auf teurere Laser-Radare verzichten will, wie sie andere Entwickler nutzen. Und Tesla hängt mit dem Praxisbetrieb auch hinterher. Marktführer Waymo - eine Google-Schwesterfirma - hat schon mehr als 1.500 Robotaxis in vier US-Städten im Betrieb.