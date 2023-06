Mehr als jede zehnte Mutter findet es nach der Geburt erstmal schwierig, eine emotionale Bindung zu ihrem Baby aufzubauen.

Die betroffenen Frauen haben deshalb oft starke Schuldgefühle - vor allem weil gesellschaftlich erwartet wird, dass Liebe und Zuneigung zum eigenen Kind sich sofort, automatisch und von alleine einstellen. Das zeigt die Studie einer britischen Stiftung, die sich für gute Eltern-Kind-Beziehungen einsetzt.

Hilfestellung? Fehlanzeige.

Für die Untersuchung wurden mehr als 1000 Frauen in Großbritannien befragt. Fast drei Viertel sagten, dass sie keine Informationen oder Hilfestellungen bekamen, um eine positive Beziehung zu ihrem Neugeborenen aufzubauen.

Besonders oft waren Mütter betroffen, die schon einmal ein Kind in der Schwangerschaft oder kurz danach verloren hatten, oder die an Depressionen litten. Bindungs-Schwierigkeiten lassen sich in der Regel gut behandeln, vor allem mit Psychotherapie.