Wenn das Stillen nicht klappt, dann gibt es als Alternative Milchpulver. Ein internationales Forschungsteam kritisiert jetzt aber in einer Spezialausgabe der Fachzeitschrift The Lancet, dass die Milchpulver-Industrie mit aggressiver Werbung Mütter zum Milchpulver bringen will, auch wenn das gar nicht nötig ist. Die Forschenden sagen: Die Hersteller nutzen die Unsicherheit von Müttern aus und sagen, dass Milchpulver die bessere Alternative ist. Dabei sei es umgekehrt: Muttermilch sei besser - zum Beispiel fürs Immunsystem.



Forschende fordern bessere Beratung für Mütter

Die Fachleute sagen: Mütter müssten nach der Geburt besser beraten werden, damit sie erkennen, wann ein Umstieg auf Milchpulver wirklich Sinn macht. Außerdem fordern die Forschenden, dass Milchpulver-Hersteller weniger Werbung machen und weniger Einfluss auf Politik und Forschung nehmen. Und Frauen sollten es leichter haben, arbeiten und stillen miteinander zu vereinbaren.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass Babys in den ersten Monaten nur Muttermilch kriegen sollten.

Die Forschenden sagen, dass jede Frau selbst entscheiden kann, ob und wie lange sie stillt. Aber dass es wichtig ist, dass sie dafür unabhängige Informationen bekommt, die frei sind von den Interessen der Babynahrung-Hersteller.