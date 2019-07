Wenn ein Baby schreit, fängt das Rätseln an: Hat es Hunger, ist die Windel voll oder ist sonst irgendwas falsch?

Der Windelhersteller Pampers hat angekündigt, dass er ein smartes Windelsystem auf den Markt bringen will. Auf die Windel wird ein Sensor aufgesteckt und der meldet den Eltern dann per App, ob die Windel nass ist oder nicht - und sogar, wie nass sie ist. Über die App kann demzufolge auch verfolgt werden, wann und wie lange das Kind schläft. Verkauft wird das Windelsystem nämlich zusammen mit einem Video-Monitor, der das Kind nachts filmt. Das System soll im Herbst in den USA auf den Markt kommen, es gibt eine Warteliste. Ein Preis ist noch nicht bekannt.

Papers-Konkurrent Huggies hatte letztes Jahr schon etwas Ähnliches in Südkorea eingeführt und will damit auch auf den US-Markt.

Es gibt Kritik an den Windeln. Datenschützerinnen und Datenschützer warnen, davor, dass Fremde sich in die Kamera hacken könnten. Und CNN zitiert eine Expertin für kindliche Entwicklung mit den Worten, dass solche Apps Eltern auch verrückt machen könnten. Wichtig sei es, die Bedürftnisse von Kindern auch ohne App zu verstehen.