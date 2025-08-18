Wenn Familien Geldsorgen haben, dann hat das auch Auswirkungen auf die Kinder.

Geldsorgen vor der Geburt haben möglicherweise sogar Folgen für das Gehirn des ungeborenen Kindes. In der Fachzeitschrift Developmental Science schreiben Forschende, dass bei Neugeborenen bestimmte Hirnbereiche kleiner waren, wenn die Eltern während der Schwangerschaft einen Einkommenseinbruch erlebt haben, also von einem auf den anderen Monat deutlich weniger verdient haben.

Kleiner waren dann Bereiche in der rechten Hirnhälfte der Babys, vor allem die Regionen, die dafür zuständig sind, Stress und Gefühle zu verarbeiten. Insgesamt 63 Neugeborene aus der Gegend um die US-Stadt Denver haben die Forschenden untersucht. Fast die Hälfte der Familien hatte während der Schwangerschaft mindestens einen Einkommenseinbruch. Diese Eltern haben auch öfter über Angst und Depressionen geklagt.

Die Forschenden vermuten, dass sich dieser Stress auf das Gehirn des ungeborenen Kindes auswirkt. Aber wie genau dieser Prozess abläuft, können sie nicht sagen. Denn ihre Studie beschreibt nur einen Zusammenhang und keinen Auslöser. Auch die Folgen der kleineren Hirnbereiche haben sie nicht untersucht.