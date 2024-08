In Polen schlagen gerade die Behörden Alarm wegen vieler Toten bei Badeunfällen.

Seit April sind laut der Katastrophenschutzzentrale schon 211 Menschen im Wasser gestorben. Auch im letzten Jahr starben in Polen mehr Menschen bei Badeunfällen als in Deutschland, obwohl Polen nur halb so viele Einwohnerinnen und Einwohner hat.

Viele ältere Menschen ertrinken



Jeder zweiter Tote in Polen ist ein Mensch über 50. Die besten Schwimmer in Polen sind laut einer Zeitung die Kinder, weil es verpflichtenden Schwimmunterricht und mehr Bäder als früher gibt. Der Anteil ertrunkener Kinder und Jugendlicher werde seit Jahren geringer.

In jedem vierten tödlichen Unglücksfall im Wasser sind nach Polizeiangaben Alkohol oder Drogen im Spiel. Im langfristigen Vergleich über 25 Jahre hat aber die Zahl der Tode durch Ertrinken in Polen abgenommen.

Mehr Badetote als in Deutschland

Im Vergleich ertrinken in Polen mehr Menschen als in Deutschland. 2023 gab es im Nachbarland mindestens 450 Ertrunkene, in Deutschland waren es nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG mindestens 378 Tote. Dabei hat Polen mit 38 Millionen Einwohnern nur knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland.