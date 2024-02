Backwaren werden mit am häufigsten weggeworfen.

Die Uni Hohenheim geht von 600.000 Tonnen aus, die jedes Jahr allein in Bäckereien übrig bleiben. Sie beteiligt sich deshalb an einem Forschungsprojekt gegen Lebensmittelverschwendung, bei dem aus alten Backwaren Alkohol gebrannt wird. In Friedrichshafen hat dafür deutschlandweit die erste Brotbrennerei eröffnet:

Darin lässt eine Backstube ihre nicht verkaufte Ware in einer Maische aus Wasser, Hefe, Salzen und Enzymen vergären. Dabei entsteht Alkohol, der für die Industrie destilliert wird. Allerdings wollen die Forschenden den Prozess so verfeinern, dass langfristig gut schmeckende Spirituosen entstehen.

Zurück bleibt bei der Herstellung eine proteinreiche Masse, aus der in Zukunft Tierfutter entstehen soll. Bisher kann sie in Biogasanlagen zur Energieerzeugung genutzt werden.