Ein Team von Forschenden wollte diese Frage beantworten und hat dazu nach Studien und Medienberichten gesucht, für die Jahre 1970 bis 2019. Wie die Forschenden im Fachjournal Plos Biology schreiben, fanden sie mehr als 5000 Berichte zu Angriffen von Bären, Wölfen oder Raubkatzen - in jedem dritten Fall gingen sie tödlich für Menschen aus.

Besonders gefährlich sind Indien oder Afrika

Am häufigsten gibt es Angriffe in ärmeren Ländern, meist treffen sie Menschen, die in der Natur nach Nahrung oder Holz suchen oder Nutztiere hüten; besonders gefährlich ist es in Indien oder Afrika. In reicheren Ländern passieren die meisten Angriffe in der Freizeit - etwa beim Campen, Wandern oder beim Hunde-Ausführen.

Angriffe lassen sich am besten vermeiden, indem man Raubtieren bestmöglich aus dem Weg geht - nur in sehr seltenen Fällen machen sie wirklich gezielt Jagd auf Menschen.