Normalerweise gehen Biologen davon aus, dass Blattläuse eher in südlichen warmen Gegenden vorkommen als weiter oben im Norden. Eine Studie aus den USA zeigt jetzt aber, dass das zumindest in Städten nicht der Fall ist. Die Forscher haben den Blattlausbefall an Rotahorn-Bäumen in verschiedenen Städten verglichen. Dabei fiel ihnen auf, dass vor allem die Beschaffenheit des Untergrundes ausschlaggebend war dafür, wie stark der Befall war. Je mehr Beton und Pflastersteine in der Umgebung eines Baumes den Untergrund versiegelten, desto mehr Läuse machten sich über seine Blätter her. Die Forscher wissen noch nicht, warum das so ist, aber sie raten dazu, Stadtbäume nicht zu eng zuzubetonieren.