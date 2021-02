Die Geschichte erinnert an den Film Cast Away: Zwei Männer und eine Frau haben es geschafft, 33 Tage auf einer kleinen unbewohnten Insel im Atlantik zu überleben.

Darüber berichtet die BBC. Die drei stammen aus Kuba und waren nach eigenen Angaben auf der Insel der Bahamas zwischen Kuba und Florida gestrandet, nachdem ihr Boot gekentert war. Ein Beamter der US-Küstenwache hatte die jungen Männer durch Zufall bei einer Patrouille entdeckt. Die Gestrandeten schwenkten eine behelfsmäßige Flagge, um auf sich aufmerksam zu machen.

Das Rettungsteam war überrascht, dass die Kubaner so lange Zeit überlebt haben. Sie sagen, dass sie sich den ganzen Monat lang fast ausschließlich von Kokosnüssen ernährt haben, außerdem gehörten Ratten und Muscheln zum Speiseplan. Die drei wurden schließlich per Hubschrauber unverletzt von der Insel geflogen und an die US-Einwanderungs- und Zollbehörde übergeben.