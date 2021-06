Wegen einer Rassismus-Debatte in sozialen Netzwerken hat der Kekshersteller Bahlsen ein Produkt umbenannt.

Es geht um mit Schokolade überzogene Waffeln, die bisher unter dem Namen "Afrika" verkauft wurden. Die Waffeln heißen jetzt "Perpetum".

Bahlsen teilte mit, der bisherige Name habe zum Teil sehr negative Assoziationen hervorgerufen. Der eigentliche Grund für die Benennung vor über 60 Jahren sei der Bezug zum Rohstoff Kakao, der in einigen afrikanischen Ländern angebaut wird. Das werde so heute nicht mehr wahrgenommen.

Im vergangenen Jahr hatten sich einige Instagram-Userinnen und User über den aus ihrer Sicht rassistischen Namen beschwert und von Bahlsen eine Umbenennung gefordert.