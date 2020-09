Wer mit der Bahn fährt, ist im Schnitt mit einem jahrzehntealten Zug unterwegs.

Die Bundesregierung hat der FDP im Bundestag geantwortet, dass das Durchschnittsalter eines ICEs bei 19 Jahren liegt, bei ICs sind es 32 Jahre. Allerdings zeigt sich auch, dass die Flotte bei der Bahn etwas jünger wird, vor fünf Jahren lag der Durchschnitt bei IC-Zügen noch bei 36 Jahren.

Weil immer mehr Menschen mit dem Zug fahren und auch weil der Bund seine Klimaziele erreichen will, gibt es gerade das größte Wachstumsprogramm in der Geschichte der Bahn. In den kommenden sechs Jahren sollen alleine in den Fernverkehr 12 Milliarden Euro fließen. Damit werden neue Züge gekauft, aber auch alte modernisiert.