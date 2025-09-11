Die Deutsche Bahn will mit 40 Bauvorhaben die wichtigsten Strecken Deutschlands wieder fit machen - und hatte dabei versprochen, dass auf diesen Verbindungen danach für mindestens fünf Jahre nicht gebaut wird. Doch daraus wird wohl nichts.

Grund dafür sind offenbar elektronische Stellwerke. Sie sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zum Teil erst nach den Generalsanierungen eingebaut werden.

Das Instandsetzen von rund 40 vielbefahrenen Bahnstrecken in Deutschland soll sich bis weit in die 2030er Jahre ziehen. Gerade laufen zum Beispiel Arbeiten zwischen Hamburg und Berlin, außerdem zwischen Emmerich und Oberhausen.