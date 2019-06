In einem Ranking der zehn wirtschaftsstärksten Länder in Europa kommt Deutschland auf den drittletzten Platz - mit knapp 80 Euro pro Jahr und Bürger, die für das Eisenbahnnetz ausgegeben werden. An der Spitze steht die Schweiz mit mehr als 360 Euro, dahinter folgen Österreich und Dänemark mit etwa 220 und rund 180 Euro pro Bürger. Weniger als in Deutschland wird für das Schienennetz nur in Frankreich und Spanien ausgegeben. Dagegen wird laut Studie in Deutschland weiter deutlich mehr Geld in Straßenprojekte gesteckt.

Das Ranking wurde im Auftrag der Allianz pro Schiene erstellt, einem Bündnis aus Umweltorganisationen, Hochschulen und Bahnunternehmen. Die Organisation kritisiert, dass in Deutschlands Schienennetz nur die größten Schwachstellen ausgebessert würden. Diese gelten als eine Ursache dafür, dass viele Züge zu spät sind.