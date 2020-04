Biologinnen und Biologen aus Schweden haben in einer Studie herausgefunden, dass manche Bakterienarten mit Gerüchen kleine Lebewesen am Boden anlocken wollen. Konkret geht's um Springschwänze, kleine flügellose Tiere. Die Biologie-Fachleute hatten im Freilandversuch Bakterienkolonien ausgelegt und beobachtet, welche Tiere darauf ansprangen. Insekten und Spinnen ignorierten den Duft der Bakterien zum Beispiel.

Streptomyceten verströmen insbesondere zwei Substanzen: Geosmin und 2-Methylisoborneol. Damit locken sie anscheinend gezielt Springschwänze an.

Die Springschwänze dagegen helfen den Bakterien wohl, ihre Sporen zu verteilen. Die bleiben am Körper der Bodentiere haften und werden so verteilt; oder, sie werden gefressen und an anderer Stelle wieder ausgeschieden.



Den Duft der Bodenbakterien können auch Menschen wahrnehmen. Der Stoff Geosmin riecht nach Waldboden oder Erde, die frisch umgegraben wurde.