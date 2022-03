Die Masse macht's - zumindest wenn Bakterien gegen Antibiotika resistent werden.

Forschende der Unis Köln und Wageningen in den Niederlanden haben untersucht, welchen Einfluss die Größe einer Bakterienpopulation dabei hat. Das Ergebnis: Größere Mengen an Bakterien entwickelten nicht nur stärkere Antibiotikaresistenzen als kleinere, sondern auch mit anderen Methoden.

Bei den größeren Populationen stellten die Forschenden eher Punktmutationen fest, also dass eine Erbinformation in der DNA ausgetauscht wurde. So etwas ist effizienter als andere Mutationen, wirkt aber später. Kleine Bakterienpopulationen gehen offenbar einen anderen Weg. Sie verändern sich schneller, aber nicht so nachhaltig, zum Beispiel durch eine Duplikation im Erbgut.

Die Forschenden wollen durch ihre Arbeit erreichen, dass Antibiotikaresistenzen besser vorhergesagt werden können. Es ist ein großes Problem, wenn Bakterien widerstandfähig gegen die wichtigen Medikamente werden. Manche Krankheiten lassen sich dann nur noch schwer oder nicht mehr behandeln.

Für ihre Arbeit nutzte das Team E-coli-Bakterien, die sich im Experiment über 500 Generationen entwickeln konnten. Eine kleine Population enthielt dabei 2 Millionen Bakterien, eine große 200 Millionen.