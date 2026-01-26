Millionen Menschen machen jedes Jahr Urlaub auf Bali. Bald könnte es dort strengere Einreise-Regeln geben.

Die balinesische Provinzregierung will den Tourismuss stärker regulieren und arbeitet an einer neuen Verordnung.

Ziel: Qualitäts-Tourismus

Denn: Touristen bringen nicht nur Geld auf die indonesische Insel, sondern machen auch Müll, sorgen für Staus oder benehmen sich zum Teil daneben. Die Behörden wollen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Antara einen Qualitäts-Tourismus fördern.

Angedacht ist, dass ausländische Touristinnen und Touristen Banknachweise der vergangenen drei Monate und einen bestätigten Rückflug vorlegen müssen. Ausserdem sollen sie angeben, warum sie da sind und wie lange sie bleiben wollen. Die neuen Regeln sollen auch für alle gelten, die im Moment visafrei oder mit Visum einreisen, also auch für deutsche Reisende.

Umsetzung noch in diesem Jahr möglich

Die geplanten Änderungen sollen nach Angaben der Provinzregierung demnächst dem Regionalparlament vorgelegt und – bei Zustimmung – noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Bali gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien, auch weil es dort vergleichsweise günstig ist. In 2025 haben gut sieben Millionen Menschen die Insel besucht. Dort leben nur etwa vier Millionen Menschen.