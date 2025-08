Ein Forschungsteam vom MIT in den USA konnte jetzt in Experimenten zeigen: Wenn wir Videos von Gegenständen ansehen, ist eine andere Hirnregion aktiv, als wenn in den Videos nur Substanzen zu sehen sind. Vielleicht funktioniert die Unterscheidung zwischen den beiden Kategorien so ähnlich wie bei Computerprogrammen, mit denen man 3D-Modelle konstruieren kann: Da werden Objekte als Gitternetz dargestellt, und Substanzen als veränderliche Partikel-Ströme.

Die Fachleute vermuten: diese Hirnregionen zum Erkennen von Gegenständen und Substanzen könnten sich entwickelt haben, damit der Mensch besser mit seiner physischen Umgebung und all ihren verschiedenen Materialien umgehen kann.

In ihrem Experiment haben die Fachleute Testpersonen Videos von verschiedenen Gegenständen und Substanzen gezeigt und dabei ihre Hirnaktivität gemessen. Die Studie dazu ist im Fachmagazin Current Biology erschienen.