Zwischen Italien und Slowenien gibt es Streit um Essig.

Dabei geht es um eine Norm für Balsamico-Essig. Die will die Konkurrenz in Slowenien einführen. Die italienischen Essig-Hersteller wollen aber verhindern, dass ein anderes Produkt per Gesetz einen Namen tragen darf, der dem geschützten Essig "Aceto Balsamico di Modena" zu ähnlich ist. Offenbar geht es dabei auch um Milliardenumsätze mit dem Essig - deswegen die große Aufregung.

Die italienische Regierung hatte bei der Europäischen Union Widerspruch gegen die Pläne der Konkurrenz aus Slowenien eingereicht. Die hat beiden Seiten nun eine Frist bis Anfang Juni gegeben, um die Sache zu klären.

Die Hersteller aus Italien hatten schon vor mehreren Gerichten und vor dem Europäischen Gerichtshof um den Begriff des Balsamico-Essigs gestritten.