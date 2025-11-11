Über einen Bergrücken in Peru zieht sich ein geheimnisvolles breites Band aus mehr als 5.000 größeren Löchern.

Schon lange wird spekuliert, wer das seltsame Muster warum in den Boden gescharrt hat. Jetzt gibt's eine neue Theorie im Fachmagazin Antiquity: Ein internationales Forschungsteam glaubt, dass das "Band der Löcher" ab dem Jahr 1.000 gegraben wurde, vor der Zeit der Inka. Aber die hätten es dann weiter genutzt - und zwar für ihre Buchhaltung.

Auf diese Idee kommen die Forschenden, weil sie die Löcher mit Drohnen aus der Luft kartiert haben. Und dabei fiel auf, dass mathematische Muster in der Anordnung zu sehen sind. Optisch ähnelt die Struktur geknoteten Schnüren, die früher zum Rechnen verwendet wurden. Die Löcher haben alle einen Durchmesser von ein bis zwei Meter und sind auch bis zu einen Meter tief.

Tributzahlungen an die Inka?

Pflanzenreste in den Löchern deuten darauf hin, dass darin Körbe standen. Außerdem wurden Mais-Pollen gefunden. Vielleicht war das Lochband Teil eines Handelsortes. Der Berg liegt jedenfalls in der Nähe früherer Straßen. Die Forschenden sagen: Es könnte sein, dass Menschen Lebensmittel in die Löcher stellten, um sie zu tauschen. Später könnte die Bevölkerung ihre Abgaben an die Inka-Oberherren hineingelegt haben. Die Löcher halfen dann jeweils dabei, Waren oder Abgaben zu zählen.