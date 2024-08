Müll - vor allem aus Plastik - ist ein großes Problem, auch in Thailand.

Laut Regierung in dem südost-asiatischen Land wird zurzeit weniger als 40 Prozent des Plastikmülls recycelt. Gerade in ländlichen Gegenden gibt es oft kein richtiges Abfallsystem. Ein buddhistischer Mönch in der Hauptstadt Bangkok hat sich damit nicht abfinden wollen. Auf dem Gelände seines Klosters hat er eine Recyclinganlage gebaut - in der inzwischen pro Jahr 300 Tonnen Plastikflaschen verarbeitet werden.

Der britische Guardian berichtet auch über einen neuen Coup des Mönchs: Zusammen mit einer Umwelt-NGO hat er dafür gesorgt, dass auch der Fluss Chao Phray sauberer wird, der durch Bangkok Richtung Meer fließt. Hippo, nach einem Flusspferd, nennt sich das Gerät, das das schwimmende Plastik auf dem Wasser einsammelt. Finanziert wird das Projekt mit Spenden, und von Firmen, die damit ihre Umwelt-Bilanz verbessern wollen. Und Müllsammler Hippo hat eine Menge zu tun: Der Chao Phray spült jedes Jahr mehrere Tausend Tonnen Müll ins Meer.