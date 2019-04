In Thailands Hauptstadt Bangkok können es sich viele ärmere Einwohner nicht leisten, regelmäßig zum Friseur zu gehen.

Für sie gibt es jetzt einen neuen Service - und zwar am Hauptbahnhof. Friseure bieten dort kostenlose Haarschnitte an - direkt an Gleis 12. Die meisten Kunden sind ältere Männer. Aber natürlich haben auch Touristen das Angebot für sich entdeckt. Auch sie müssen eigentlich nichts bezahlen. Viele geben den Friseuren aber zumindest ein Trinkgeld. Die sehen das auch als gute Möglichkeit für ihre Auszubildenden, praktische Erfahrungen zu sammeln. Viele Lehrlinge werden zum Bahnhof geschickt, um dort das Haare schneiden zu üben.