Bangkok ist bei Touristen aus aller Welt beliebt. Aber die Hauptstadt von Thailand hat ein großes Smog-Problem - auch jetzt gerade wieder.

Seit Tagen ist die Luftverschmutzung wieder so hoch, dass die Leute drinnen bleiben sollen. Oder nur mit Masken nach draußen gehen. Jetzt will die Stadtverwaltung dem Smog mit einer neuen Methode bekämpfen.

Die Zeitung Khaosod berichtet, dass Flugzeuge minus-70-Grad-kaltes Trockeneis über der Stadt abwerfen sollen. Das Eis soll den Hitzefilm in der Atmosphäre durchdringen - und damit eine Art Belüftungskanäle im Smog schaffen. Es gab dazu schon Tests - die hätten gezeigt, dass die Feinstaubwerte danach runter gingen. Für den Anfang sollen 300 Tonnen Trockeneis über Bangkok verteilt werden. Langfristig will die Stadt zusätzlich in Flugzeuge und in die Trockeneisproduktion investieren.

Schuld am Smog über Bangkok sind der massive Verkehr, die Industrie rundrum und dass dort nach wie vor viele fossile Brennstoffe verfeuert werden.