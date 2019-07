Menschen, die besonders gefährdet sind - deren Haus zum Beispiel an der Küste steht oder in einem anderen Risikogebiet - bekommen schon vor einer möglichen Katastrophe Geld, damit sie besser vorbereitet sind. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet von einer Frau auf einer abgelegenen Insel im Norden von Bangladesch, die ständig überschwemmt wird. Als vor kurzem wegen starken Monsunregens die nächste Überschwemmung drohte, bekam die Hausbesitzern Geld, von dem sie sich Lebensmittel und ein Boot kaufte und ihren Besitz in Sicherheit brachte. Laut der Uno ist die Frau eine von 25.000 Menschen in dem betroffenen Distrikt, die vorab Geld bekommen hat. Das Programm nutzt Wettervorhersagen und -prognosen, um die Hilfsempfänger auszuwählen. Es wird nach Uno-Angaben auch noch in acht weiteren Ländern erfolgreich eingesetzt.