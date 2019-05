In Bangladesch muss jetzt jede der 10.000 staatlichen Islamschulen eine Vertrauenslehrerin einstellen.

So will die Regierung gegen Gewalt und sexuelle Übergriffe gegen Kinder und Frauen vorgehen. Opfer sollen sich künftig erst an die Lehrerin wenden und dadurch besser geschützt sein.

Auslöser ist der Fall der 19-jährigen Nusrat Jahan Rafi. Sie hatte ihren Schulleiter wegen sexueller Belästigung bei der Polizei angezeigt. Daraufhin waren sie und ihre Familie massiv bedroht worden. Weil sie ihre Anzeige nicht zurücknehmen wollte, wurde die Schülerin von einer Gruppe auf das Dach ihrer Schule gelockt, mit Kerosin übergossen und in Brand gesteckt. Sie starb wenige Tage später im Krankenhaus, sagte aber vorher noch aus, dass sie einige der Täter erkannt hat. Inzwischen wurden mindestens 16 Verdächtige angeklagt, darunter der Schulleiter.

Menschenrechtsorganisationen sagen, dass in Bangladesch Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe zunehmen. Grund sei, dass die Täter sich sicher fühlten. Nur in drei Prozent der Fälle gibt es demnach eine Verurteilung, viele Frauen zeigen die Täter aus Angst gar nicht erst an.