Sie leben in Lagern in Bangladesch und laut einem Bericht verhindert die Regierung, dass sie richtig zur Schule gehen können. Die Organisation Human Rights Watch schreibt, dass sie in den Lagern keine anerkannte Ausbildung bekommen und außerhalb der Lager ebenfalls nicht zur Schule dürfen. Rund 400.000 Kinder sind betroffen. Auch die Landessprache Bengali darf ihnen nicht beigebracht werden.