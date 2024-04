Seit Ende März in weiten Teilen 36 Grad oder mehr:

Bangladesch erlebt gerade die längste Hitzewelle seit mindestens 75 Jahren. Der meteorologische Dienst in dem südostasiatischen Land rechnet damit, dass es mit der Hitze auch mindestens noch diese Woche so weitergeht. In einigen Regionen bleiben deshalb die Schulen erst mal zu. Und die Regierung hat Krankenhäuser angewiesen, sich auf mehr Patientinnen und Patienten mit hitzebedingten Problemen einzustellen.

Gefühlte Temperaturen bei 45°C

Die Hitzewelle hat im Moment einige Länder in Süd- und Südostasien im Griff. In der Hauptstadt der Philippinen, Manila, wurden am Wochenende 38,8 Grad gemessen - laut den Behörden ein neuer Höchstwert. Die gefühlte Temperatur lag deutlich darüber, bei bis zu 45 Grad. Bei der gefühlten Temperatur wird unter anderem auch die Luftfeuchtigkeit berücksichtigt. Auch auf den Philippinen bleiben Schulen erst mal zu.

Unter anderem in Kambodscha, Myanmar und Vietnam wird ebenfalls vor Temperaturen um die 40 Grad und mehr gewarnt.