Laut Handelsministerium sollen in den nächsten Wochen rund zehn Millionen Menschen Nahrung zu günstigeren Preisen erhalten. Das Ministerium macht den russischen Angriffskrieg in der Ukraine für den Preisanstieg verantwortlich. Erst habe der Krieg die Rohölpreise stiegen lassen, und als Folge wirke sich das jetzt auf die weltweiten Warenpreise aus.

Opposition bezweifelt Krieg in Europa als Grund

Am Rande der Hauptstadt Dhaka sind bereits günstigere Lebensmittel ausgegeben worden - Menschen in der Schlange stellten den Zusammenhang mit dem Krieg in Europa in Frage. Ein Betroffener sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Reis, Linsen und Zucker hauptsächlich in Bangladesch selbst produziert werden. Die politische Opposition wirft vielen Händlern vielmehr Profitgier vor. Sie plant gerade einen landesweiten Streik gegen die Preissteigerungen.