An einem Strand in Bangladesch haben Naturschützer rund 160 Meeresschildkröten gerettet, die sich in Plastikmüll verfangen hatten.

Ein Behördenvertreter sagte, dass die Oliv-Bastardschildkröten inmitten von Bergen von Plastikflaschen, Fischernetzen und anderem Müll an den Strand gespült wurden. Viele waren verletzt, rund 30 schon gestorben. Eine 40 Kilogramm schwere Schildkröte war in ein Plastiknetz geraten und hatte keine Beine mehr. Ein Schildkrötenexperte aus Bangladesch sagte, wenn die Umweltverschmutzung im Golf von Bengalen nicht reduziert wird, dann würden noch viele Meerestiere so enden. Die Oliv-Bastardschildkröten kommen weltweit deutlich häufiger vor als andere Meeresschildkröten. Doch auch ihre Zahl nimmt stetig ab.