Bangladesch hat die Mobilfunkunternehmen des Landes angewiesen, ihre Netze in Flüchtlingslagern für Rohingya abzuschalten.

Medien berichten, dass die Regierung damit angespannte Sicherheitslage in den Lagern beruhigen will. Der Erlass sieht auch vor, dass keine Sim-Karten an Geflüchtete verkauft werden.

Angst vor neuen Protesten

In den letzten Wochen kam es in den Camps immer wieder zu Protesten der Rohingya und gewalttätigen Auseinandersetzungen auch mit der einheimischen Bevölkerung. Die muslimische Minderheit aus dem Nachbarland Myanmar hatte unter anderem mit einer großen Protestdemo an ihre gewaltsame Vertreibung von dort vor zwei Jahren erinnert.

Zu den Protesten kam es kurz nach der gescheiterten Rückführung von mehreren hunderttausend Rohingya in ihre Heimat. Die Behörden in Bangladesch erklärten, freiwillig sei niemand zur Rückkehr bereit gewesen.