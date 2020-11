Bangladesch hat seine erste islamische Schule für Transgender-Muslime eröffnet.

Geistliche sprachen von einem ersten Schritt, um die diskriminierte Minderheit besser in die Gesellschaft zu integrieren. Etwa 150 Transgender sollen künftig in der Schule den Koran lesen und islamische Philosophie, Bengalisch, Englisch, Mathematik und Sozialwissenschaften studieren.

Die Eröffnung der Schule nahe der Hauptstadt Dhaka ist die neueste Maßnahme in einer Reihe von Projekten, um die bis zu 1,5 Millionen Transgender in Bangladesch zu unterstützen. Die Regierung erkennt seit 2013 Trans als eigenständiges Geschlecht an. Sexuelle Minderheiten werden in dem muslimisch-geprägten Land diskriminiert. Ein - selten angewandtes - Gesetz aus der Kolonialzeit belegt in Bangladesch Geschlechtsverkehr zwischen Männern immer noch mit Haftstrafen.



Transgender sind Menschen, deren Geschlecht ab der Geburt zeitweise oder dauerhaft nicht mit dem gefühlten Geschlecht übereinstimmt.