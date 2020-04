In Bangladesch haben Textilarbeitende demonstriert, weil ihnen in der Coronakrise die Löhne weggebrochen sind.

Einige blockierten nahe der Hauptstadt Dhaka eine Autobahn, auch in anderen Städten gab es Proteste. In Bangladesch arbeiten rund vier Millionen Menschen in der Textilbranche, die vor allem für den Export produziert. Wegen der Corona-Epidemie haben viele internationale Konzerne ihre Bestellungen gestrichen, deswegen haben die meisten Betriebe in Bangladesch gerade dicht. Der Textilhersteller-Verband sagt, dass die meisten Arbeitenden trotzdem ihre Löhne bekommen. Bei den Protesten sagen einige aber, dass sie seit zwei Monaten kein Geld bekommen haben.

Die Regierung von Bangladesch hat der Textilbranche Kredite von rund 600 Millionen US-Dollar zugesagt, damit sie die Arbeitenden bezahlen kann. Der Textilhersteller-Verband hat versprochen, sich um die nicht gezahlten Löhne zu kümmern.