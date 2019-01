Eigentlich will Streetart-Künstler Banksy nicht, dass mit seinen Werken Geld gemacht wird. Im Gegenteil: Er ist dagegen, Kunst zu kommerzialisieren.

Jetzt ist aber wieder eines seiner Bilder für eine Rekordsumme verkauft worden. Es war im Dezember an der Garagenwand eines walisischen Stahlarbeiters aufgetaucht. Das Bild zeigt einen Jungen, der mit ausgebreiteten Armen offenbar Schneeflocken einfängt. Schaut man allerdings um die Ecke, sieht man, dass es sich nicht um Schnee, sondern um einen Ascheregen handelt. In Port Talbot, wo das Bild aufgetaucht ist, steht das größte Stahlwerk Großbritanniens.

Der Käufer, der das Bild für ein sechstelltige Summe gekauft hat, will es erst einmal für mindenstens zwei Jahre in Port Talbot lassen, um den Tourismus in der Industriestadt anzukurbeln.