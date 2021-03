In Spanien hat zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein großes Popkonzert stattgefunden.

5.000 Menschen durften in Barcelona bei dem Auftritt der Indie-Band "Love of Lesbian" dabei sein. In die Halle passen eigentlich bis zu 24.000 Menschen. Die spanische Regierung hat das Konzert genehmigt. Es sollte getestet werden, ob größere Live-Veranstaltungen auch unter Corona-Bedingungen sicher möglich sind.

Vor und während des Konzerts galten strenge Schutzmaßnahmen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mussten vorher Corona-Schnelltests machen und während des Konzerts Masken tragen. Es gab drei getrennte Zonen mit jeweils eigenen Eingängen, Barbereichen und Sanitäranlagen und eine besonders starke Lüftungsanlage. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien liegt unter der in Deutschland, nach den zuletzt veröffentlichten Daten bei knapp 68.