In Barcelona findet bald zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein großes Konzert statt.

5000 Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen in die Halle. Sie ist eigentlich für 24.000 Menschen ausgelegt. Für das Konzert einer spanischen Indie-Popband Ende des Monats gelten strenge Schutzmaßnahmen.

Besucherinnen und Besucher müssen einen Schnelltest machen und ihre Daten mit dem Gesundheitsamt abgleichen lassen. Beim Eintritt wird ihre Körpertemperatur gemessen und es werden FFP2-Masken verteilt, die während des Konzerts getragen werden müssen. Der Zuschauerbereich ist in drei Zonen unterteilt. Besucherinnen und Besucher dürfen von ihrer Zone nicht in eine andere wechseln. Der Veranstalter sagt, dass er außerdem für eine besonders starke Belüftung gesorgt hat.

Seiner Aussage nach waren die Eintrittskarten für das Konzert in Barcelona innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Sollte das Konzept funktionieren, soll es weitere größere Konzerte geben. Katalonien hat eine 7-Tage-Inzidenz von gut 80. Der Landesdurchschnitt in Spanien liegt bei 64 - ähnlich wie in Deutschland.