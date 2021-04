Das Orga-Team sagt, dass nach dem Konzert keine Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen wurden. Auch laut einem beteiligten Arzt gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass sich an dem Abend einer der Beteiligten angesteckt hat. Alle Gäste mussten vor dem Konzert einen Corona-Antigen-Test machen und ein negatives Ergebnis vorlegen. Außerdem mussten sie FFP2-Masken tragen. Die Veranstaltenden hatten zusätzlich eine besonders starke Lüftungsanlage installiert.

Durch Test-Konzerte wie in Barcelona will die Veranstalter-Branche zeigen, dass große Events mit Publikum auch während der Corona-Pandemie möglich sind. In Barcelona gab es schon im Dezember ein Konzert mit 500 Menschen im Publikum. Anfang März fand eine ähnliche Veranstaltung in den Niederlanden statt: mit 1.300 Teilnehmenden. Und in der Arena Leipzig hatte Pop-Musiker Tim Bendzko letzten August unter der Aufsicht von Forschenden vor rund 1.500 Leuten gespielt.