Ein vietnamesischer Mönch ist gerade zu Fuß unterwegs nach Indien - und geht damit viral.

Thich Minh Tue ist 44 Jahre alt und hat den 2.700 Kilometer langen Weg im November gestartet. Er hat nur einen Reiskocher dabei, läuft barfuß und schläft im Sitzen. Und einer seiner Begleiter postet regelmäßig Videos der Reise auf Youtube: Die werden millionenfach geschaut. Viele User kommentieren, dass sie beeindruckt sind von dem entbehrlichen Lebensstil.

Tue ist ein buddhistischer Mönch. Die Mönche leben nach vielen Glaubensregeln. Die geben ihnen zum Beispiel vor, maximal drei Kleidungsstücke zu besitzen und sich möglichst von Almosen zu ernähren.

Der Mönch ist auf seiner Pilgerreise schon durch Laos und Thailand gewandert, er will Indien im Mai erreichen. Als nächstes will er Myanmar durchqueren. Dort ist die Lage aber sehr unsicher, wegen Kämpfen zwischen der Militärregierung und Rebellengruppen. Deswegen ist unklar, ob die Behörden dort das Okay für seine Pilger-Durchreise geben.